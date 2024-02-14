Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında istiflenen tonlarca toprak kaydı. Şu ana kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 9 işçiye ulaşılamazken, bölgeye çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi.

Olaya ilişkin 4 Cumhuriyet savcısı ve 4 müfettiş görevlendirildi. Felaketin yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetleri hızla sürerken şimdi herkes bundan sonrasını merak etmeye başladı. Erzincan’ı nasıl bir tehlike bekliyor? Göçük sonrası çevreye yayılan siyanürün etkisi ne olacak? Çevreye yayılan siyanürün yer altı sularına veya Fırat Nehri’ne ulaşması bölgesel bir felaketi tetikleyebilir. İşte uzman isimlerden gelen uyarıların detayları…

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır.

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, bugün Erzincan'da bir altın madende yaşanan göçük sonrası çevreye yayılan siyanür hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Küçük, yetkililere çağrıda bulunarak tehlikenin devam ettiğini belirtti. Siyanürün yer altı sularına veya Fırat Nehri’ne ulaşması bölgesel bir felaketi tetikleyebilir

Saat 14.00 sularında Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan altın madeninde meydana gelen toprak kayması, kütlelerce siyanürlü toprağın işçilerin üzerine çökmesine neden olmuştu.

Saatlerdir süren arama çalışmalarına rağmen 9 işçiye ulaşılamazken, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, "Madende kimyasal kullanılmıyordu" açıklamasında bulunan yetkililere "Lütfen halka yalan söylemeyin" diyerek seslendi. Siyanürün buharlaşarak rüzgarın da etkisiyle insan ve hayvanlar için tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Küçük, şu ifadeleri kullandı:

OLASI TEHLİKELER

Siyanürlü maden/cevher zenginleştirme işlemleri nedeniyle meydana gelme olasılığı bulunan ve geçmişte de yaşanmış, siyanür ve tehlikeli kimyasalların taşınması esnasında yaşanan kazalar, asidik madde içerikli atık barajı yıkılması ya da sızıntısı, membranın (geçirgenliği engelleyen zemin kaplaması) delinmesi sonrası siyanür içerikli çözeltinin yeraltı suyuna karışması ve taşma gibi ekolojik yıkıma neden olabilecek tehlikeler mevcut.

ERZİNCAN’DAKİ TEHLİKE: YAĞMUR NASIL ETKİLER?

Erzincan İliç’te siyanür içerikli atık barajı yıkıldı. Milyonlarca ton siyanürlü toprak vadi boyunca kaydı. Maden bölgesinde kullanılan membran (geçirgenliği engelleyen zemin kaplaması) siyanürlü toprağın kaydığı bölgede yok. Dolayısıyla siyanürün toprağa ve yer altı sularına geçmesinin önünde bir engel kalmadı.

Atığın sıvı değil de toprak olması, toprağa ve yer altı sularına karışma hızını düşüren bir faktör ancak maden mühendisleri bu büyüklükteki bir atığın temizlenmesinin aylar süreceğini belirtiyor. Bu hızı etkileyen bir faktör de yağmur. Yağmurun yağması, siyanürün toprağa ve yer altı sularına karışma hızını artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasında ise Erzincan'da bugün ve yarın yağış beklendiği bilgisi yer alıyor.

SIZINTI FIRAT NEHRİ’NE ULAŞIRSA

Maden sahasının Fırat Nehri’ne yakınlığı, daha büyük ölçekli bir felaketi gündeme getiriyor. Siyanür sızıntısının Fırat Nehri’ne ulaşması durumunda nehirdeki bütün yaşamı etkileyecek, nehir suyunu tamamen kullanılmaz hale getirecek bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun etkisi nehir ekosistemiyle de sınırlı kalmaz.

"İNSANLAR İÇİN TEHLİKE VAR"

"Bundan sonra şunu söylemek gerekir. Biz burada tedbirleri aldık, önlemleri aldık. Kimyasal yoktur gibi halka yalan bilgi vermesinler. Şu anda risk oluşmuştur. Ne riski vardır burada? Siyanür buharlaşıp, rüzgarın gidiş yönüne bağlı olarak insanları ve hayvanları zehirleme riski ortaya çıkabilir.

"MİLYARLARCA DOLAR ÖDEMEK ZORUNDA KALIRIZ"

Bir söz söylemek istiyorum. ABD, 1990 yılında Montana'da bir altın madenini kapattı. 1 milyar dolar, atıkların etrafa zarar vermemesi için bütçe hazırlandı. Madenin toplam bütçesi 50 milyon dolar bile değildi. Bunların etkisini azaltmanın bize ne kadar maliyeti olacağını bilmek lazım."

TOPRAK ALTINDA KALAN 9 İŞÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 2’NCİ GÜN

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları 827 personelle sürüyor. Şu ana kadar ulaşılamayan işçilerin yakınları da bölgeye gelmeye başladı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

İKİ BAKAN BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor. Dün gece, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışabilmesi için alan ışıklandırıldı. Ekipler, verdikleri molalarda yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

YAKINLARI BÖLGEYE GELMEYE BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldığı tahmin edilen işçilerin aileleri de maden sahasına gelmeye başladı. Onlardan biri de Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi oldu. İsmini açıklamak istemeyen Yıldız'ın kayınvalidesi, "1,5 senedir kızımla evliydi.

Evdeydim, yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık, ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor" diye konuştu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.