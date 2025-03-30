Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 24. hafta maçları 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bayram sonrası heyecan devam edecek. Takımlar bayram sonrası erteleme maçında karşı karşıya gelecek.

Artı Değer Van Spor FK, bayram sonrası 2 Nisan Çarşamba günü kendi sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi konuk edecek. Bu maç saat 14.00’te başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Grupta maç programı şu şekilde;

02.04.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Ankara Demirspor

02.04.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Somaspor

02.04.2025 14:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

02.04.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Giresunspor

02.04.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Merkür Jet Erbaaspor

02.04.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

02.04.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Bucaspor 1928

02.04.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Motolux 68 Aksarayspor

02.04.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK