Kuşadası'nda bir üzücü ölüm yaşandı. Söke'nin tanınmış pamuk ağalarından ve Kuşadası İmbat Oteli ile Blue Sky International Otelleri'nin sahibi olan Erol Özbaş, geçirdiği trafik kazasının ardından yıllar sonra tekrar açılan yaraları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Acil bir ameliyat geçiren ve operasyonun ardından entübe edilen Özbaş, maalesef hayatını kaybetti. Erol Özbaş, geçmişte Süper Star Ajda Pekkan ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti. Özbaş'ın ani vefatı, ailesi başta olmak üzere siyaset, iş ve sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Henüz Özbaş'ın cenaze töreniyle ilgili net bir bilgi verilmedi. Bu acı kayıp nedeniyle, Kuşadası ve turizm sektörü büyük bir değerini kaybetmiştir.

Editör: Uğur Mengeş