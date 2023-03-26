14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı düzenlenen temayül yoklamasının Van ayağı Zaferler İlkokulu Spor Salonu'nda yapıldı. Yaklaşık 900 kişinin oy kullandığı temayül elektronik ortamda yapıldı.

Temayül yoklaması sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Van milletvekili aday adayı Eren Adıgüzel, tüm adaylara başarılar diledi. Türkiye'nin içinde olduğu sürece katkı sunmak için güçlü bir meclisin oluşması gerektiğini belirten Adıgüzel, birlik ve beraberlik içerisinde bir seçimin olması gerektiğine vurgu yaptı. Adıgüzel konuşmasında, "Tüm aday adaylarının katıldığı temayül sürecinin memleketimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. 2023 Türkiye Yeni Yüzyılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde güzel memleketimiz Van için yeni ufuklara yelken açacağımız bir seçim sürecini geçirmemizi diliyorum. Hep birlikte güzel sonuçlar almamız dileğiyle tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesine yer verdi.