Van’ın tanınmış eşraflarından İnşaat Mühendisi Eren Adıgüzel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) milletvekili aday adayı oldu. Bugün AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ederek aday adaylığı başvurusunda bulunan Adıgüzel, “2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu zor dönemde liderimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza daha çok destek vereceğiz. Meclisteki milletvekili temsiliyetimizi arttırmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler Van’ın evlatlarıyız ve Van sevdalısıyız. Kendimizi her zaman olduğu gibi bu zamanda da kentimize borçlu hissediyor ve bu borcu ödemek için parlamentoda görev almak istiyoruz. Van deprem yaşamış bir kenttir, ülkemiz deprem ülkesidir. Depreme dirençli kentler inşa etmek ve deprem izolatörleri alanında çalışmaları bulunan bir mühendis olarak Van’ımızı başkentte iyi bir şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Ben değil biz anlayışıyla, istişare mekanizmasıyla, ihtiyaç ve hizmet odaklı bir şekilde kentimiz ve ülkemiz için çalışacağız” ifadesini kullandı.

Alındı belgesini İl Başkanı Emre Güray’dan alan Adıgüzel, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Eren Adıgüzel kimdir?

18.04.1983 tarihinde Van’da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve Lise öğrenimini Van'da tamamlayıp, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliğinden 2007 yılında Mezun oldu

İkinci ve üçüncü üniversite olarak da Anadolu Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve Adalet Bölümü mezunudur.

Mühendislik alanında 2011 yılında kurduğu ‘Yapı Denetim ve Kentsel Dönüşüm’ şirketinde devam etmektedir.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir ve 1. Sıra İpekyolu Belediyesi meclis üyesidir.

Uzmanlık alanı olan kentsel dönüşüm, deprem ve akıllı şehircilik alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Depreme dirençli kentler inşa etmek, deprem izolatörleri üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı olup adli ve idari bilirkişi olarak da çalışmaktadır.