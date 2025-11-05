Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir kavşağa ulaştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz saat diliminde yaptığı grup toplantısı, yine önemli başlıklara sahne oldu.

Terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de dün yaptığı tarihi değerlendirmelerden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup sonrası ise gazetecilerin Selahattin Demirtaş'a ilişkin sorularına yanıt verdi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ SORULDU

Dün grup toplantısı sonrası Devlet Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi sorulmuş Bahçeli ise "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bahçeli'nin söylediği bu sözlere ilişkin düşünceleri soruldu.

Cumhurbaşkanı şöyle dedi:

"YARGI NE DERSE O OLUR"

"Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız."

DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME OLACAK MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yakın zamanda Devlet Bahçeli ile bir görüşme olup olmayacağı da soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya ise "Her an her şey olabilir." diye yanıt verdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE TALEBİNE GİDEN SÜRECİ

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AİHM, TUTUKLANMASINI HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU BULDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaya ilişkin dün yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını 'hukuki açıdan sorunlu' bulmuştu.

7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire, itirazı reddetmişti.

Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları, tahliye başvurusu yapmıştı.