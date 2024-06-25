Sinan Ateş davasının duruşması öncesinde yapılacak bu görüşme, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.

Gizli Konular Masaya Yatırılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bu görüşme, Sinan Ateş davasının 1 Temmuz’daki duruşması öncesinde gerçekleşmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Zirvede hangi konuların ele alınacağı merak konusu olurken, siyasi arenada bu buluşmanın yankıları şimdiden konuşulmaya başlandı.

Bahçeli'nin Sağlık Durumu Tartışma Yarattı

Bugün TBMM’deki grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli’nin, yürümekte zorlandığı görüldü. MHP kaynakları, Bahçeli’nin tansiyon problemi yaşadığını ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirtti. Bu durum, yarınki görüşmenin önemini bir kat daha artırıyor.

Bahçeli'den Sinan Ateş Davası İle İlgili Sert Çıkış

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında Sinan Ateş cinayetiyle partisini ilişkilendirmeye çalışanlara sert ifadelerle yüklendi. "MHP’yi ve Ülkü Ocakları’nı sorgulatamayız. 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız." diyen Bahçeli, dava sürecinde sadece avukatlarının duruşmada bulunacağını belirtti.

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye Çağrı: Duruşmada Olmalı

Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Bahçeli’nin duruşmada hazır bulunması gerektiğini vurguladı. "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP’li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin Görüşmesi Siyasi Gündemi Sarsacak!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya üzerinden duyurduğu bu kritik görüşme, Türkiye’nin siyasi gündeminde büyük etki yaratacak. Beştepe’de gerçekleşecek bu zirveden çıkacak sonuçlar, sadece Sinan Ateş davasını değil, Türkiye’nin siyasi dengelerini de derinden etkileyecek.

Bu tarihi buluşma ve ardından yaşanacak gelişmeler, Türkiye’nin siyasi geleceğini şekillendirecek nitelikte. Zirveden çıkacak her detay, siyasi kulislerde yankı bulacak.