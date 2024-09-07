Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden yabancı uyruklu 16 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
16 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU
16 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" maddesine istinaden alındığı ifade edildi.
Kaynak: HABER7