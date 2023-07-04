Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce cana mal oldu…

Milyonlarca kişinin etkilediği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde, binlerce bina da yıkıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren devlet-millet el ele verdi, yaraları sarmaya çalıştı.

Afet konutları yükseliyor

Afetin üzerinden 15 gün geçti, hemen konutların temeli atıldı.

4 ay sonunda da binlerce konutun kaba inşaatı bitti. Depremden etkilenen 11 ilde, afet konutları hızla yükseliyor…

9 günlük tatilin ardından yoğun gündemle toplanan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine yapılan konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konutların Eylül-Ekim-Kasım aylarında teslimatlarının başlayacağını duyuran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu bayram döneminde depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Depremzedelerimizin yalnız olmadığını kendilerine hissettirdik. Amacımız 310 bin deprem konutunu teslim etmektir.

Kasım ve eylül aylarında yeni konutların teslimi başlayacak.

Depremzedelerimizi bayramda da ihmal etmedik, elimiz daima orada.

Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni bayramı evlerinde karşılamaları hedefliyoruz.

Allahın izniyle asrın felaketinin de üstesinden birlikte geleceğiz.

Durmadan dinlenmeden çalışacağız. Ana gündemimiz deprem bölgesidir.

ensonhaber