Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23-29 Haziran 2023 tarihleri arasında 31 bin 634 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Söz konusu sorgulamada; 5 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 3 şahıs göçmen kaçakçılığı yapmak, 3 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 2 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 1 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 1 şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 şahıs basit yaralama, suçlarına ilişkin toplam (17) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

Van bölge gazetesi