Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez bir araya gelmiş oldu.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı

DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu" denildi.