Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Havalimanının Adana ve Mersin ile tüm bölgeye, tüm Türkiye'ye ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, eserin bölgeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adana ve Mersin'in yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bugün sadece bir havalimanı değil, Yenicemizden tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya yeni, modern, estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine işlendiği havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz. Burada bazı rakamları kısaca paylaşmak istiyoruz; Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyon kişidir. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir. Ana piste ilaveten ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pist vardır. Tüm bunlarla birlikte 2 adet yüksek sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartta imkanlarla donatılmıştır. Üst yapı tesislerimizin toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekareyi buluyor."

"Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık"

Havalimanının inşasında bölgenin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterildiğini dile getiren Erdoğan, "Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Bu toprakların simgesi olan pamuk motifleri ile turuncu renk, havalimanımızın süslemesinde özellikle tercih edildi. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği, kendinden bir iz bulacağı, bu coğrafyanın zengin karakterini yansıtan bir yaklaşımla Çukurova Havalimanı'mız inşa edildi." dedi.

Erdoğan, son yıllarda ülkeye kazandırdıkları pek çok eseri kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık. Böylece sadece ülkemizin altyapı eksiklerini süratle gidermekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de ciddi katma değer oluşturduk. Milletimizin istifadesine sunduğumuz her bir köprü, otoyol, havalimanı, yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı. Çukurova Havalimanı'mızın yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Kamu-özel işbirliğiyle inşa edilen havalimanının toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 bin avrodur. Devletimiz buradan 25 yıl içinde toplam 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edecektir. Bu sadece kira bedeli olarak devletimizin kasasına girecek olan tutardır. Havalimanımız, tüm Çukurova'nın ticaretine, turizmine, tarımsal üretimine, ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır."

"5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecek"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Adana'ya mesafesinin 35 kilometre, Mersin'e mesafesinin ise 40 kilometre olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yani her iki şehrimizin de tam ortasında konumlanmıştır. Havalimanımız, Mersin ve Adana'dan hem D400 yolu hem de otoyol üzerinden kolay ulaşım imkanına sahiptir. Adana ve Mersin ile birlikte Osmaniye ve Niğde'ye olan yakınlığıyla da 5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecek. Buranın yapımına başladığımızda eş zamanlı olarak bağlantı yollarının çalışmalarını da başlatmıştık. Havalimanına konforlu, güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıyla 15,9 kilometrelik yolumuzu, bölünmüş yol standardında tamamladık. Proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yol sayesinde, vakitten 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edeceğiz."

"Çok kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğu görülecek"

"Tabii sadece kara yolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Çukurova Havalimanı'mızı Mersin, Adana, Gaziantep hızlı tren hattına entegre ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek hızlı trenlerle Mersin ile Adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana veya Mersin'den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanımıza varacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığının yanı sıra bölgenin ihracatında da çarpan etkisi yapacağına dikkati çekerek, "Mersin Limanı, Mersin ve Adana organize sanayileri, İskenderun Körfezi sanayi tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ürünleri buradan tüm dünyaya göndereceğiz. Burada şunu özellikle söylemek isterim; hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu görecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının, bölgedeki işletmeleri daha geniş pazarlara açacağını, şirketlerin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artıracağını, acil ve kritik malzemelerin teslimatının süratle yapılmasını sağlayarak, birçok hususta ticaretin gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Çukurova bölgesinin ürettiği tarım ürünlerinin, artık gecikmeden, bozulma riski olmadan müşterilerine kolayca ulaştırılabileceğine de dikkati çeken Erdoğan, "Adana ve Mersin ile birlikte Akdeniz Bölgesi'nin tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Eserin inşasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, vatandaşlara da "kazasız, sorunsuz seferler" temennisinde bulundu.

Erdoğan, özetin özeti mahiyetinde ifade ettiği rakamlara bakmanın bile Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ülke ve bölge açısından faydasını ortaya koymaya yeterli olduğunu vurguladı.

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, bütün vatandaşların böyle bir yatırımdan sevinç ve kıvanç duyması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Şüphesiz bazı yeniliklere alışmak için zamana ihtiyaç vardır. Alışkanlıkları değiştirmek, yeniye uyum sağlamak elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, bugünkü tereddütlerin yerini zamanla memnuniyete bırakacağından en küçük bir şüpheleri dahi olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin, 'İstemezükçü' tavrıdır. Artık bu huyu bırakmanız lazım. 'Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatacağız.' böyle diyorlar. Nereden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da biliyorsunuz bizim bir eğitim merkezimiz var. Şimdi Şakirpaşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak ne yapacak? Bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Ama muhalefetin işi gücü hep bu tür yalanları ne yapmak? Uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar."

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na kargo binasının da yapılacağını belirterek, "Şimdi kargo binası da yapıldığı andan itibaren Çukurova gerçekten iç ve dış servislerini yapacak, bir diğer taraftan da kargo servisi olarak hemen arkamdaki o dev tesislerde hizmetini verecek. Ve Çukurova artık her yönüyle güçlü bir iç, dış ve kargo olarak hizmetini sürdürecek." dedi.

"Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz"

Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak devasa bir eser inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Muhalefet, hizmeti sahiplenmek yerine şuna bile çamur atacak, bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma, bir kısmı manipülasyon olan iddialarla havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Açık söylüyorum, böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşımızı provoke ederek neyi elde etmeyi hedefliyorsunuz? Hem bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok hem de ülkemize çağ atlatacak, hava ulaşımında bizi bir üst lige yükseltecek projelerimize laf söylüyorsunuz, bunun adı siyasi hasetliktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar, isimler ve yönetimlerin değiştiğini ancak ana muhalefetin hizmete ve yatırıma yaklaşımında "zerre miskal" değişim olmadığını belirterek, "Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ye borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"Çukurova Havalimanı'nı depremi öne sürerek eleştirmek bir akıl tutulması"

Her türlü tenkidine, serzenişine sonuna kadar tahammülleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ancak han-ı yağma misali, ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız tıkalıdır. Çukurova Havalimanı'nı depremi öne sürerek eleştirmekse tam bir akıl tutulmasıdır. Soruyorum sizlere daha büyük ve modern bir havalimanımızın olması, deprem yardımlarının ulaştırılmasında elimizi rahatlatır mı? Yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi işimizi zorlaştırır mı? Tabii ki kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 6 Şubat depremleri gibi bir doğal afet yaşandığında yatırımları ve yardımları götürecek ilave bir havalimanının daha inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Çukurova Havalimanı'nın devreye girmesiyle afetlere karşı mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Adana'da çarşamba günü meydana gelen 4,6 ve 4,5 ve 4 büyüklüğündeki üç deprem dolayısıyla Kozanlı ve Adanalılara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun, diyorum. Vatandaşlarımın şunu bilmesini isterim muhalefetin, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ilgili gündeme taşıdığı iddiaların çoğu hilafihakikattir." dedi.

Muhalefetin bunu ilk defa yapmadığını, benzer iddia ve ithamlarla daha önce de defalarca karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Şehirlerimize kazandırdığımız her bir esere 'Ne gerek var' diyerek, 'İsraf' diyerek, 'Parayı betona gömüyorlar' diyerek karşı çıktılar. Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'ndan asrın projesi Marmaray'a kadar yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar." diye konuştu.

Erdoğan, geçen yıl açılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bugüne kadar 18 milyon aracın geçtiği, ağustosun ilk haftasında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu başarı örneklerini çoğaltmak mümkündür. Yani bunların gereksiz dediği yatırımların tamamı, misyonunu fazlasıyla yerine getirdi, ekonomiye katkı yaptı. Emin olun yine aynısı burada da yaşanacak. Muhalefet Çukurova Havalimanı'na dair öngörülerinde de yanılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın depremle mücadele, ticaret, turizm ve diğer alanlarda Adana ve Mersin'e çok ciddi artılarının olacağını belirtti.

Yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinin tam ortasında kalan ve şehrin ihtiyaçlarını artık karşılayamayan Şakirpaşa Havalimanı'nın da kapatılmayacağını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Maalesef bu ahlaksızlarla biz yarış edemeyiz. Biz sadece dürüstlüğün örneğini vermek suretiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Şakirpaşa farklı görevler üstlenmek suretiyle Türk havacılığına hizmet etmeyi sürdürecek. Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, orman söndürme amaçlı hava araçları ve İHA, SİHA gibi havacılık faaliyetleri Şakirpaşa'dan gerçekleştirilecek. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa'yı kullanacağız."

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışıyla hava yolunu halkın yolu haline getirme hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.

"Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 22 yılda özellikle hava ulaşımına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını aktararak, 2053 yılında bu sayıyı 61'e yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Terminallerin yolcu kapasitesini 60 milyondan 338 milyona yükselttiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya uçuş yapılırken bunu 283 ilaveyle 343'e taşıdık. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1838'e ulaştırdık. Bunlar sadece hava yolu taşımacılığında yaptıklarımız."

Erdoğan, kara yollarında da bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden, 23 bin 300 kilometre ilaveyle 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını, otoyollarda da 1714 kilometre olan ağa 2 bin 12 kilometre daha ekleyerek 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdıklarını anlattı.

Türkiye'yi yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, 2002'de yüksek hızlı tren hattı yokken şu an 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hatta sahip olduklarını söyledi.

"Akdeniz Sahil Yolu'yla Antalya ile Mersin'i birleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tamamına hizmet ederken Adana ve Mersin'i ihmal etmediklerini vurguladı.

Her iki ile de ulaşım ve iletişim altyapısına güncel rakamla toplam 200 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mevcut 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaltan 440 kilometre uzunluğundaki Akdeniz Sahil Yolu'yla Antalya ile Mersin'i birleştiriyoruz. Proje kapsamında toplam 51,2 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel, bunun yanında 77 adet köprü inşa ediyoruz. Proje tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresini inşallah 4 buçuk saate indireceğiz. Adana Konteyner Limanıyla Çukurova bölgemizi Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine deniz üzerinden bağlayacağız."

Yenice türküsünün "Yenice yolları bükülür gider. Zülüf ak gerdana dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olunca ömrü arkasından sökülür gider." sözlerini paylaşan Erdoğan, "Rabb'im ömür verdikçe işte bugün olduğu gibi Adana'nın, Mersin'in ve Çukurova'nın güzel insanları için çalışmaya, ter dökmeye, yeni eserler ve hizmetlerle şehirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünyayı kalbura koyup elesek Çukurovalı kardeşlerim gibi yar bulunmaz. Adana'yla, Mersin'le, Çukurova ile bizim aramızı kimse bozamaz." dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşu Erdoğan'ın uçağı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TC-CAN", yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk inişi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, İstanbul'dan havalanmasının ardından saat 15.32'de Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi.

Erdoğan, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın, havalimanına ilk inen uçak olması dolayısıyla havacılıkta gelenek olan su püskürme seremonisi yapıldı.

Erdoğan'ı uçaktan inişinde apronda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Törenin yapıldığı alana Bakan Uraloğlu'nun kullandığı akülü araçla geçen Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, havalimanın tanıtımının yer adlığı video gösterimi yapıldı.

Konuşmaların ardından, havalimanı açılışı dolayısıyla Mersin Müftüsü Aydın Yığman dua etti. Havalimanın açılış kurdelesi Erdoğan ve protokoldekiler tarafından kesildi.

Günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanının ilk biniş kartını takdim etti.

Törene, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.