Kapatılan ve Yenilenen Eğitim Birimlerinin Listesi

Aynı zamanda yeni eğitim birimlerinin kurulmasına da zemin hazırladı kapatılan birimlerden en dikkat çekeni, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Aydın Doğan İletişim Enstitüsü oldu. Bu gelişme, üniversite camiasında büyük yankı uyandırırken, iletişim alanındaki eğitim imkanlarının nasıl şekilleneceği merak konusu haline geldi.

Değişiklikler Sırasında Dikkat Çeken Fakülteler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde, Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatılarak yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu. Bu değişim, üniversitenin eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi anlamına geliyor.

Yeni Eğitim Kurumları İle Farklılık Yaratmak

Yeni kurulan enstitüler arasında Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü dikkat çekiyor. Bu yeni yapılanmalar, eğitim alanında farklılık yaratma hedefi taşıyor.

İslami İlimler Fakültesi'nde İsim Değişikliği

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi’nin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Bu isim değişikliği, eğitim alanında köklü bir dönüşümün habercisi olarak yorumlanıyor.