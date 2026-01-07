Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak başladı.

Programı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Vedat Işıkhan'ı kutlayarak, destek verenlere teşekkür eden Erdoğan, buluşmanın gençler, iş dünyası ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmasının hemen başında bir hakikati ifade etmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı değerler vardır ki takvim yaprakları hangi tarihi gösterirse göstersin, zamanın ruhu ne olursa olsun bunlar önemini, kıymetini asla yitirmez. Bu değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek işte bu değerlerden biridir. Kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek yalnızca başarı getirmez, rahmet ve berekete de vesile olur."

İstiklal Marşı'nın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un, "Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla. Çalışmak, başka yol yok, hem nasıl canlarla başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mev'ud olan rahmet. Nasıl hasir kalır 'tevfiki hak ettim' diyen millet?" dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Şayet alın teri dökerseniz, azminizi sebatla, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz tevfike yani başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Yani rahmet zahmetin neticesidir, meyvesidir, Allah'ın lütfu keremidir. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz." diye konuştu.

"Herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin emanetini devraldıkları günden beri, bilhassa emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer pek çok alanda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik. Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrardan azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle inşa ettik. Ekonomik kalkınmayı, sosyal kalkınmayla birlikte sürdürdük. Sistemi bir bütün olarak ele aldık.

Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken, özellikle gençlerimizi sisteme doğrudan dahil eden, uygulama metotlarıyla teşvik ve destek paketlerini de devreye aldık. Türkiye'nin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor. Şunu bugün bir kez daha görüyorum ki, muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler, bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz."

"Çünkü bizim derdimiz var, bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var"

Hükümet olarak gençlere daha iyi bir gelecek sağlamak için ellerinden geleni yapmanın çabası içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Çünkü bizim derdimiz var, bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var. Bunun için siyasette, eğitimde, bürokraside, iş hayatında, sivil toplumda ve daha pek çok alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bilgisinden, dinamizminden ve kabiliyetlerinden istifade etmeye her zaman önem verdiklerini ifade ederek, bununla birlikte eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar atmayı da sürdürdüklerini, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programının da bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Erdoğan, beş temel destek alanını kapsayan Gençliğin Üretim Çağı Programı ile "her gencin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği, meslek hayatına başlarken devletini yanında hissettiği" bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güç Programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik yenilikçi modellere kadar çok geniş bir yelpazede gençlere ve işverenlere yeni destekler sunacaklarını söyledi.

"Ulusal Staj Programı'nı İŞKUR'un uhdesine devrettik"

Hayata geçirdikleri proje ile devletin istihdamındaki rolünü de yeniden tanımladıklarını, şekillendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güç Programı'mız kapsamında ilk adımı staj destekleriyle atıyoruz. Staj destekleriyle gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkanlarına erişebiliyor. İşletmelerimizde iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar. Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal Staj Programı'nı İŞKUR'un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayacağız. Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde, gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.

İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak inşallah destek sunacağız. Staj başvurularını bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. Şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Katsayı uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından birinin eğitim altyapısı olduğunu ifade ederken, eğitim sisteminin 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle çok ağır yara aldığını anımsattı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Mesleki eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir. Bu gençlerimiz eskilerin deyişiyle kollarında altın bilezikle iş hayatında çok ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır.

Kendileri için geçmişte sıkça kullanılan 'ara eleman' ifadesinin yerini bugün iş dünyasının 'aranan eleman' tabiri almıştır. Bu dönüşüm, mesleki eğitimin üretim süreçlerindeki yerini göstermesi açısından çok mühimdir. Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, onları henüz diplomalarını almadan farklı sektörlere dahil edebilmemiz önem arz etmektedir. Bu sayede genç istihdam oranını artırabilir, sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü çok daha hızlı karşılayabiliriz. İşte bu amaçla Güç Programı kapsamında Geleceğim Meslekte Uygulaması'nı hayata geçiriyoruz."

Her öğrenciye iş ve meslek danışmanı atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında güçlü bir işbirliği tesis ettiklerini dile getirdi.

Mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayi olmak üzere, öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz.

Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatına hazır hale getireceğiz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek durumundayım. Son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor. Bu şüphesiz kıymetli bir kazanımdır. Ancak bu kazanımı kalıcı hale getirmek zorundayız. Zaman zaman 'Gençler iş beğenmiyor.' diyorlar. Bu tarz gençlerimize haksızlık eden genellemelerin yapıldığını görüyoruz. Bunun da ötesinde 'ev genci' gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten, onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik ve etmeyeceğiz."

"Gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeliyiz"

"İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor." diyen Erdoğan, işverenlere bu noktada kritik bir sorumluluğun düştüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkanı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu şartlar temin edildiğinde gençlerin istihdama katılımının hangi düzeyde arttığını sahada çok daha net görebiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız.

Üçüncü destek modülümüz İşgücü Uyum Programı'nı (İUP) işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve Genel Sağlık Sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız."

Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine göre Temmuz 2024-Haziran 2025 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin ilk kez sigortalı olarak veya kendi işini kurarak iş gücü piyasasında girdiğini belirtti.

İlk kez sigortalı olanların yüzde 58'i 18-29 yaş aralığında bulunurken kendi işini kuranların neredeyse yarısının gençlerden oluştuğuna dikkati çeken Erdoğan, yüzde 42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bu tablonun hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığına ve geciktiğini göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu süreleri kısaltmak için devreye alınan dördüncü programın "İlk Adım Programı" olduğunu dile getiren Erdoğan, "Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla, 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk altı aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Aynı şekilde ilk sigortalarını başlatarak altı aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenlerimize herhangi bir istihdam garantisi şartı getirmeyeceğiz." diye konuştu.

"Gençler tecrübesiz' şeklindeki ön yargıyı ortadan kaldırmış olacağız"

Erdoğan, verilen bu desteklerle işverenlerin ilave istihdam sağladığı durumlarda ilk işe girişin maliyet kalemi olmaktan çıkacağını, gençler için de 6 ay boyunca güvenli bir başlangıç olacağını söyledi.

"'Gençler tecrübesiz' şeklindeki ön yargıyı da fiilen ortadan kaldırmış olacağız." diyen Erdoğan, projeden en az bir çalışanı olan küçük ölçekli esnafı da yararlandıracaklarını kaydetti. Erdoğan, 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördükleri bu programdan her sene 250 bin kişi olmak üzere, üç yılda 750 bin genci faydalandırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Güç hamlesinin beşinci ve son ayağını İŞKUR Gençlik Programı'nın teşkil ettiğini aktaran Erdoğan, geçen yıl uygulamaya aldıkları bu programın, gençler tarafından büyük bir ilgi ve teveccühle karşılandığını anımsattı.

Erdoğan, haftada 1 ila 3 gün çalışarak gelir elde eden öğrencilerin sayısının bir yılda 150 bine ulaştığını belirterek, "Şimdi bu projeyi daha da büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada üç gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun." dedi.

"Güç Programı ile öğrenciler erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacak"

"Önümüzdeki üç yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak, 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, Güç Programı ile öğrencilerin erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacağını söyledi.

Erdoğan, meslek liselerinde okuyan gençlerin daha mezun olmadan sağlıklı ve güvenilir kanallardan iş hayatına yönlendirileceğini, eğitim ve istihdam dışı gençlerin yeniden sisteme dahil edileceğini kaydetti.

Üniversite mezunlarının ilk iş tecrübesinin risk olmaktan çıkacağına işaret eden Erdoğan, "Yüksek öğrenimlerini sürdüren gençlerimiz ise hem okurken hem üretirken geleceğe daha donanımlı hazırlanmış olacak. Gençlerimiz, öğrencilerimiz ve elbette işverenlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörü olan gençlerimiz için çalışmaya, evlatlarımıza hem iş hem de eğitim hayatlarında en iyi, en yüksek, en kaliteli imkanları sunmaya inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanan programın hayırlara vesile olmasını diledi.

⁠Notlar

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti genel başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Güç Programı kapsamında Türkiye'nin genç istihdamı alanında kaydettiği pozitif dönüşümü çağdaş sanat diliyle anlatmayı amaçlayan "Veri Heykeli" takdim etti.