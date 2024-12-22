Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda 4 öğretmen ve burada eğitim alan 10 öğrenci, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Öğretmen ve öğrenciler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem ve su bıraktı. Gönüllüler daha sonra yol kenarında yaptıkları küçük alana ‘TEGV doğadaki hayvanları unutmadı’ yazılı afiş bıraktı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, (TEGV) Erciş Adım Adım Birim Yöneticisi Serhat Örge, çocukların sosyal etkinlik alanlarını geliştirmek için kar yağışının olduğu kırsal alanlara sokak hayvanları için yem ve su bıraktıklarını belirterek, "Kış aylarında kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadık. Bugün çeşitli yiyecekleri gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte doğaya yiyecek, kaplara da su bırakarak can dostlarımızın yanında olduk" dedi.

Alaattin Sucular Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Tuğçe Biçer ise "Kar yağışı nedeniyle can dostlarımız yiyecek bulamıyor. Biz de öğretmenlerimizle birlikte onları unutmadık. Kar yağışının olduğu kırsal alanlara yiyecek ve su bıraktık" dedi.