Erciş Kaymakamlığı ve Erciş ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 01 Nisan Pazartesi günü Erciş’in kurtuluşu münasebetiyle önemli bir etkinlik gerçekleşecek.

“Öğretmenler Özel Konseri” adı altında düzenlenecek etkinliğin biletleri ücretsiz olacak.

Şef Şener Çelik yönetimindeki Öğretmenler Korosu, Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Öğretmenlerin özel performansıyla gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak ve dinleyicilere güzel bir akşam yaşatacak.

Ercişliler ve müzikseverler için özel olarak düzenlenen bu etkinlik için biletler ücretsiz olarak dağıtılacak.