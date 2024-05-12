Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması, Türkiye genelinde olduğu gibi Erciş’te gerçekleşti. 27 okulda yaklaşık 3 bin 170 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllerle ödüllendirildi.

TÜGVA Erciş Temsilcisi Engin İşler, sınav için öğrencilerin yaklaşık 2 ay önce kitaplarıyla buluşturulduğunu ifade ederek, “Bugün o meşakkatli dönemin son günüydü. Sınava katılan genç kardeşlerimiz için güzel bir çalışma oldu. Ülke genelinde 100 binlerce öğrencinin katıldığı sınava ilçemizden de 3 bin 170 öğrenci katıldı. İnşallah bu sene ilçemizden de birkaç öğrencimiz, güzel bir ödülle bu süreci bitirmiş olacaktır” dedi.

Kitap kurdu yarışmasına katılan Elif Azra Aydın ve Kayra Hatipoğlu, TÜGVA’nın düzenlediği yarışmaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sınavın güzel geçtiğini söylediler.