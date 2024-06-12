Erciş'te “Büyüklerimle Hikâyeler” Projesi Tanıtıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya Küçükkaya’nın açılış konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Erciş Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin aile büyüklerinden dinleyerek kaleme alınan ve Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zekeriya Küçükkaya, Coğrafya Öğretmeni Betül Uluay ve İngilizce Öğretmeni Cihat Albayrak tarafından “Tandır Başı Sohbetleri” adıyla bastırılan hikâye, efsane, masal ve hatıra gibi metinlerin yer aldığı kitabın tanıtımı yapıldı.

Erciş kaymakamı Murat Karaloğlu, “Büyüklerimle Hikayeler” projesi çerçevesinde kaleme alınan “Tandır Başı Sohbetleri” kitabının yazılmasında emeği geçen öğrenci ve velilerle sohbet ederek, kitabın yazılmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik etti.

Kitapta eserleri yer alan lise öğrencileri ile metinleri aktaran aile büyüklerinin kitapları imzaladığı programa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aydemir, Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, İlçe Protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.