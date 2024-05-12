Erciş Reşit Çelik İlkokulu ve Anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde okulun bahçesinde kalp kaligrafisi oluşturup kartonlara yazdıkları "Annem" yazıları ile Anneler Günü'nü kutladı.

Erciş Reşit Çelik anasınıfı öğretmeni Merve Tokuçoğlu, "Anneler Günü için çocuklarımızla bir kalp koreografisi hazırladık. Çocuklar çünkü annelerine böyle güzel hatıralar bırakmayı onlar için emekle bir şeyler hazırlamayı çok seviyorlar. Normal sınıflarımızda da böyle etkinlikler yapıyoruz. Onlar da çok eğlenerek severek bu koreografi de bulunmak istediler ve bunu da tabi güzel bir sürpriz ve hediye olarak annelerimize sunacağız. Çok mutluyuz böyle şeyleri annelerimizi sevindirmeyi çocukları sevindirmeyi öğretmen olarak çok seviyoruz" dedi.