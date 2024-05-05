Aşağı Göze köyünde yaşanan olayda, yoğun yağışlar sonrasında yaklaşık 180 koyununu ahıra kapatan Erdal Bayramhan, sabah ahıra gelerek kapısını açtığında birçok koyunun hayatını kaybettiğini gördü. Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erciş Belediyesi ekiplerine bildiren Bayramhan, detaylı bir inceleme yapılması için yardım istedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları incelemede, koyunların havasızlıktan dolayı telef olduğunu tespit etti ve tutanak tuttu. Bazı koyunlar kesilerek komşulara dağıtılırken, telef olan hayvanlar kepçe yardımıyla açılan çukurlara gömüldü.

Koyunların sahibi Erdal Bayramhan, yaşadığı acıyı şu sözlerle ifade etti: "Sabah ahıra geldiğimde kapısını açtığımda 180 koyundan 140 tanesinin hayatını kaybettiğini gördüm. İlçe tarım ekiplerinin yaptığı incelemede hepsinin havasızlıktan dolayı telef olduğunu belirttiler. Telef olan koyunların çoğunun gebe olduğu ortaya çıktı. Yetkililerden telef olan hayvanlarımız için destek bekliyoruz."