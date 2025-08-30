Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.00 itibariyle SYDV çalışanları için grev kararı aldı. Sendika tarafından grev duyurusunun yapılmasının ardından Türkiye genelinde bin 3 SYD Vakfında 10 bin çalışan için grev duyurusu yapıldı. Grev kararıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de SYD Vakfı çalışanları greve başladı. Saat 09.00'da SYD Vakfının bulunduğu Kaymakamlık binası önünde toplanan sendika üyeleri basın açıklaması yaparak greve başladıklarını duyurdu.

Erciş SYDV çalışanları adına basın açıklamasını yapan Koop-İş Sendikası Erciş SYDV İşyeri Temsilcisi Uğur Işık, Erciş SYDV personeli ve Aşevi personeli ile birlikte 43 personelin greve başladığını belirtti. Işık konuşmasında, "Bizler yoksulun umudu, afetzedenin dayanağı, sistemin sessiz kahramanlarıyız. Bizi yok sayan hiçbir sözleşme ve protokol geçerli değildir. Bu grev bir çığlıktır. Bu grev bir hatırlatmadır. Biz varız. Biz güçlüyüz. Biz Koop-İş Sendikası çatısı altında örgütlü, bilinçli ve kararlıyız. Emeğimizin hakkını alıncaya kadar geri adım atmayacağız. Zafer direnen emekçinin olacak" ifadelerini kullandı.