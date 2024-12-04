Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 250'sinin gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında, doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması, kuş popülasyonunu artırdı. Yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan havzadaki Erçek Gölü'nün "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi, yaban hayatını da canlandırdı.

Yaban hayvanlarının daha güvenli ortamda üreme alanı bulduğu göl, yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların yanı sıra bugünlerde yüzlerce yaban kazına da ev sahipliği yapıyor. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresini yüzlerce yaban kazı mesken tuttu.

Van Gölü havzasında her mevsim yaban hayvanı görmenin mümkün olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Bunlardan bayrak türü olan allı turnaların yanında kış mevsiminde de kazlar buraya geliyor. Bu sene de çok sayıda yaban kazı Erçek Gölü sulak alanına geldi. Kazlar da flamingolar gibi göçünü geç yaptıklarından ve iklimin de sıcak gitmesinden dolayı kazlarla flamingoları ve birçok sayıda su kuşlarını aynı yerde görmek mümkün.

Bunlar birbirlerine selam götürüp, selam getirmekte. Bize düşen doğal hayatı, sulak alanları korumak. Onları rahatsız edici durumlardan kaçmak. Doğal alanlarımızı tahrip etmezsek çocuklarımız çizgi filmden değil de artık leylekleri, flamingoları, yaban kazlarını ve birçok kuş türünü canlı olarak doğada görecek. Bölgemizde daha önce tek türden kaz gelirken, bu sene Van Gölü havzasında kaz çeşitliliği artmakta. Eğer biz ekolojik dengeyi bozmazsak kazdan başka daha çeşitli türdeki hayvanları bu sulak alanlarda görmüş olacağız” dedi.