Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezine gelerek Fatih Erbakan ile görüştü.

Görüşmenin ardından Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımız bize tebriklerini ilettiler. Önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakı çatısı altında, kendi logomuz ve kendi listelerimiz ile seçime gireceğiz.

50 yıllık siyasi geçmişimizde, hayra vesile olan şerre fren olan bir siyasi anlayış ortaya koyduk. geldiğimiz noktada milletimizi 6'lı kaosa teslim etmemek için kararlı bir adım atıp cumhur ittifakına katıldık. Milletimiz bilmelidir ki dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bugün de aynısını yapacağız.

14 Mayıs günü yapılacak seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bu doğrultuda faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. TBMM'de en güçlü şekilkde temsil edilerek, mutabakat metnimizdeki faaliyetlerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız.

Bir kez daha ittifak kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve sayın cuımhurbaşkanımıza bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Süperhaber