Eray Yazgan Kimdir? Ne İş Yapar?

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan Eray Yazgan, kulüp içindeki kilit rolüyle dikkat çeken bir isim. Peki, Eray Yazgan kimdir, ne iş yapar ve nerelidir? Galatasaray camiasında önemli bir konuma sahip olan Eray Yazgan'ın yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar burada.

Eray Yazgan'ın Biyografisi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray'ın Yönetim Kurulu'nda önemli bir pozisyonda yer alan Eray Yazgan, spor camiasının ilgisini çeken bir isim. Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan Eray Yazgan, hangi işleri üstlenir ve kariyerinde hangi basamakları tırmanmıştır? İşte bu soruların yanıtları, Galatasaray camiasında önemli bir yere sahip olan Eray Yazgan'ın profilini aydınlatmaktadır.

Kısaca Eray Yazgan

Günümüz iş dünyasında başarılı bir isim olarak öne çıkan Eray Yazgan, 20 Kasım 1975'te İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nin 126. devre mezunu olan Yazgan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Eray Yazgan Ne İş Yapar?

Eray Yazgan, kariyerine turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başlamış, ardından açıkhava reklamcılığı alanında uzmanlaşarak ilerlemiştir. 2000 yılında Kamera Reklam'da başladığı açıkhava reklam satış ve pazarlama kariyerine, News Outdoor'da yönetici olarak devam etmiş ve 2007-2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğünü yürütmüştür. Bu süreçteki başarıları, Yazgan'ı iş dünyasında saygın bir konuma taşımıştır.

Eray Yazgan Nerelidir?

İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, köklerini bu büyülü şehirden almıştır. Galatasaray Lisesi'nde aldığı eğitimle temellerini atan Yazgan, İstanbul Üniversitesi'nde aldığı lisans eğitimi ile kariyerine yön vermiştir.