Zahavi, Ziyech’in sosyal medya paylaşımını alıntılayarak onu "aptal terör destekçisi" olarak nitelendirdi ve bu gönderisinde UEFA'yı etiketleyerek disiplin cezası talep etti. Bu durum, futbol camiasındaki gerilimlerin artmasına neden olurken, iki oyuncu arasında yaşanan bu gerginlik, sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu.

Olayların Fitili: Amsterdam'daki Gerilim

Hakim Ziyech’in paylaşımının ardından, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Ajax ile Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde Amsterdam sokaklarında büyük bir gerginlik yaşandı; bu olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının bir binada asılı bulunan Filistin bayrağını indirmesiyle patlak verdi. Hollanda'daki bu gelişmeler, bölgedeki Müslüman toplulukların tepkisini çekti ve bayrağı indiren taraftarlar, önce tartaklandı ardından da nehire atıldı; bu anlar, "Özgür Filistin" sloganları ile protesto edilirken, sosyal medyada yayılan görüntüler büyük bir gündem oluşturdu.

Ziyech'in Tepkisi ve Ortaya Çıkan Tartışmalar

Ziyech, yaşanan olayların ardından "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar" şeklindeki paylaşımıyla dikkat çekti; bu ifadeler, hem destekleyenler hem de karşıtları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Ziyech’in bu duruma tepkisi, sosyal medyada olumlu ya da olumsuz birçok yorum aldı ve futbol dünyasında olayların büyümesine katkı sağladı; bu durum, yalnızca iki futbolcu arasındaki gerginliği değil, aynı zamanda uluslararası futbol sahasında daha geniş bir tartışma ortamını da tetikledi.