Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki özel tarifinde, enerji veren bir pasta yapımıyla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. 10 Mayıs Cuma günü ekrana gelen programın hafta finali bölümünde, Gelinim Mutfakta gelinleri enerji dolu bir pasta yapımına girişti. İşte tarifin detayları:

Enerji Veren Pasta Tarifi:

Keki İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki Islatmak İçin:

1,5 su bardağı süt

Üzeri İçin:

2 poşet krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

Çikolatalı Ganajı İçin:

200 ml sıvı krema

80 gr bitter çikolata

Nasıl Yapılır?

Öncelikle kek için yumurtaları çırpın ve şekerle karıştırın. Sıvı yağ ve sütü ekleyin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpın. Karışımı yağlanmış kare borcama dökün ve eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında alt üst fansız ayarda 25 dakika pişirin.

Krem şantiyi ve sütü karıştırarak kekin üzerine sürün. Üzerine sürülebilir çikolata sürün ve kremayı sütü tamamen çekene kadar kekin üzerine yayın. Spatulayla düzeltin.

Ganaj için sıvı kremayı sos tavasında kaynatın. İçine bitter çikolatayı ekleyip karıştırın ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Soğuyana kadar bekletin.

Oda sıcaklığına gelmiş ganajı pastanın üzerine gezdirin ve istediğiniz şekilde süsleyip servis edin.

Bu enerji dolu pasta tarifiyle misafirlerinizi ve sevdiklerinizi lezzet şölenine davet edebilirsiniz. Afiyet olsun!