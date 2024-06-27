Apollo programı, 1969'da Neil Armstrong'un tarihi adımıyla başlayıp, 1972'de Apollo 17'nin Ay'dan dönüşüyle sona erdi. Altı başarılı iniş ve bilimsel keşiflerin ardından programın sonlanması, Sovyetler Birliği'ni Ay yarışında geride bırakmanın ve savaş sonrası dönemdeki mali zorluklar nedeniyle uzay programlarına yönelik kamu desteğinin azalmasının bir sonucuydu.757940E37Fbcc003Bc621F13747721779F050E56

Apollo'nun ardından NASA, daha mütevazı programlara yöneldi. Bunlar arasında Apollo teknolojilerini kullanan Skylab uzay istasyonu ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilk uzay iş birliği olan Apollo-Soyuz Test Projesi (ASTP) bulunuyordu.48D2E9B5F096Fe176D0C5F4A92773Eb6D2995Ced

Ancak 52 yıl sonra Amerika, tekrar Ay'a astronot gönderme hazırlıkları içinde. Yeni misyonlar, uzayda insan varlığını sürdürülebilir hale getirmek için önemli adımlar olarak planlanıyor.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi