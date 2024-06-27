Apollo programı, 1969'da Neil Armstrong'un tarihi adımıyla başlayıp, 1972'de Apollo 17'nin Ay'dan dönüşüyle sona erdi. Altı başarılı iniş ve bilimsel keşiflerin ardından programın sonlanması, Sovyetler Birliği'ni Ay yarışında geride bırakmanın ve savaş sonrası dönemdeki mali zorluklar nedeniyle uzay programlarına yönelik kamu desteğinin azalmasının bir sonucuydu.

Apollo'nun ardından NASA, daha mütevazı programlara yöneldi. Bunlar arasında Apollo teknolojilerini kullanan Skylab uzay istasyonu ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilk uzay iş birliği olan Apollo-Soyuz Test Projesi (ASTP) bulunuyordu.

Ancak 52 yıl sonra Amerika, tekrar Ay'a astronot gönderme hazırlıkları içinde. Yeni misyonlar, uzayda insan varlığını sürdürülebilir hale getirmek için önemli adımlar olarak planlanıyor.