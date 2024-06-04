Gelinim Mutfakta'nın 1402. bölümünün yıldızı, izleyicilerin merakla beklediği Pizza Börek oldu. 4 Haziran Salı günü ekrana gelen bu bölümde, tezgah başına geçen gelinler Pizza Böreğin sırrını çözmek için ter döktü. Günün en lezzetli Pizza Böreğini yapan gelin, 6. sezonun 2. çeyrek altınını kazanmayı başardı.

İzleyiciler, Gelinim Mutfakta'da Pizza Böreğin nasıl yapıldığını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyordu. 4 Haziran Salı günü yayınlanan bölümde, haftanın ikinci günü tezgahlarına geçen gelinler, bu lezzetli tarifi ortaya çıkarmak için yarıştı. En beğenilen Pizza Börek tabağını çıkaran gelin, çekirdek çıtlatanlar arasında bir adım öne çıktı.

Gelinim Mutfakta'da Pizza Börek Tarifi

Malzemeler:

2,5 adet yufka

İç Harç İçin:

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

100 gr sucuk

200 gr kaşar peyniri

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri İçin:

2 adet yumurta

Galeta unu

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

Gelinim Mutfakta Pizza Börek yapımı; önce iç harcın hazırlanması, yufkaların kenarlarının içe doğru katlanması, yumurta ve galeta ununa bulanması ve son olarak tek tek kızartılması adımlarından oluşuyor. Bu lezzetli tariflerin sırrını çözen izleyiciler, Gelinim Mutfakta'nın en son bölümünden esinlenerek, evde kendi Pizza Börekleri'ni yapabilecek.