MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar, damaklarda iz bırakan barbun dolması için kıyasıya bir rekabete girdi. İşte en güzel barbun dolması tarifi ve yapılışı!

Barbun Dolması Nedir?

Barbun dolması, Türk mutfağının lezzetli ve özel bir yemeği olarak öne çıkıyor. Aroması ve yumuşacık kıvamıyla özellikle deniz ürünleri sevenler için harika bir seçenek.

Malzemeler:

50 gram tereyağı

1 kilogram barbunya

2 adet kırmızı biber

1 adet kereviz

1 adet havuç

2 orta boy domates

2 adet sivri biber

1 adet marul

3 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

3 dilim limon

2 su bardağı su

Biberiye ve taze kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

Barbunları temizleyip bol suyla iyice yıkayın. Bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen yağa halka doğranmış kırmızı biber, rendelenmiş kereviz, havuç, dörde bölünmüş domates, iri kıyılmış taze soğan, marul yaprakları, maydanoz, limon dilimleri ve suyu ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen malzemeleri temizlenmiş barbun balıklarının içine doldurun. Üzerine biberiye, taze kekik, tuz ve karabiber ekleyin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyet Olsun!

MasterChef Türkiye'de yarışanların ustalıkla hazırladığı bu tarifi denemek için sabırsızlanıyorsanız, malzemeleri hazırlayın ve mutfağınızda bu lezzeti keşfedin!