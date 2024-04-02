Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirledi.

Sonuçların ardından da çeşitli veriler belirlenmeye devam ediyor.

Buna göre siyasi partilerin en yüksek oy alarak kazandığı ilçeler belirlendi.

AK Parti'de Tillo, CHP'de Urla...

AK Parti, Siirt'in Tillo ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76,81'lik, CHP ise İzmir'in Urla ilçesinde yüzde 70,52'lik oy oranına ulaştı.

Kayseri Özvatan MHP'nin, Diyarbakır Lice DEM Parti'nin, Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisi'nin, Isparta Gelendost İYİ Parti'nin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.

En düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi Bahçesaray

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi ise Van'ın Bahçesaray ilçesi oldu.

DEM Parti adayı, Bahçesaray'da yüzde 21,33'lük oy oranıyla belediye başkanı seçildi.