Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin başında gelen emekliler yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Resmi olmayan verilere göre; enflasyonun 3 haneli rakamlara dayanması gündelik yaşamı olumsuz etkilerken maaşlarda büyük bir finansal kayba neden oldu. Temmuz ayında emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken asgari ücretliye herhangi bir ara zam yapılmadı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Milyonlarca asgari ücretli ve emekli 2025 yılında maaşlarının ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Her fırsatta geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren emekliler ile ilgili çarpıcı tahmin SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi.

ENFLASYON YÜZDE 1 ARTARSA...

Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkının yüzde 8.92 olduğunu aktaran belirten Yılmaz, yıl sonuna kadar her ay enflasyon yüzde 1 artarsa farkın yüzde 12.22 olacağını söyledi. Sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 olursa emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkının yüzde 15.59 olacağını belirten Yılmaz, bu oranın her ay için 3 olması halinde farkın yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacağını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI HESAPLADI

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olacağını tahmin ettiğini belirterek "Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim." diye konuştu.