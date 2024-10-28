Brent petrol fiyatları jeopolitik gerilimler nedeniyle inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor. İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası; İsrail'den İran'a yönelik bir misilleme bekleniyordu. İsrail'in bu saldırıyı iki gün önce piyasalar kapalı iken gerçekleştirdi.

BRENT PETROL YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ

İsrail, saldırısında nükleer ve petrol üretim tesislerini hedef almaması petrol fiyatlarını etkiledi. Tahran tarafı ise ‘meşru müdafaa’ haklarının saklı olduğunu bildirdi ancak İsrail’in saldırısını da önemsiz gösterdi. Böylece jeopolitik tansiyon bir miktar geriledi. Gelişmeler üzerine cuma 76,05 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün %4’ün üzerinde değer kaybederek 72,50 dolara geriledi.

Amerika'da ise petrol fiyatları enflasyon için önemli bir gösterge. ABD'de ham petrol fiyatı, yüzde 4,5'lik bir düşüş ile 68,50 dolar sınırına çekildi. Ayrıca ABD, özellikle seçim öncesinde Orta Doğu’daki gerilimlerin “sınırlı kalması” önemsiyor.

PETROL FİYATI DÜŞÜNCE AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler üzerine içeride de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi. 28 Ekim 2024 benzin fiyatı, İstanbul Avrupa yakasında 42,86 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 42,76 TL’den satılıyor. Geçen hafta da benzine 1,81 TL ve mazota 1,54 TL indirim gelmişti.

EN SON NE ZAMAN TABELA DEĞİŞMİŞTİ?

Akaryakıt fiyatları Brent petrolden etkilenerek sürekli olarak fiyat değiştirmeye devam ediyor. Buna göre, 22 Ekim Salı günü benzine 1 lira 87 kuruş; motorin grubuna ise 1 lira 65 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimler sonrası eylül ayındaki tabelasına geri dönmüştü.

25 Ekim tarihinde ise motorine 85 kuruş zam gelmiş; benzin fiyatı aynı kalmıştı.