AK Parti Van İl Eski Başkanı Emre Güray, Artı Değer Vanspor FK ile Batman Petrol Spor AŞ arasında oynanan ve Vanspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği tarihi maçın ardından WanHaber’e açıklamalarda bulundu.

Güray, 10 aylık süreçte takımın her anına tanıklık ettiğini belirterek, Vanspor’un 1. Lig’e yükselmesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

“HER MAÇTA YANLARINDAYDIM”

Güray, sezon boyunca hem iç saha hem de birçok deplasman maçında takımın yanında olduğunu söyleyerek; “Play-Off aşamasından sonra da takımın bütün maçlarında bizzat yer aldım. Futbolcu arkadaşlarla, teknik heyetle, yönetim kurulu üyeleriyle sürekli birlikte oldum. Onlara hem manevi destek verdim hem de futboldan anladığım kadarıyla katkı sağlamaya çalıştım. Takım da bu motivasyonu hissetti.” dedi.

“MURAT HOCA BİR TARİH YAZDI”

Sezon boyunca yaşanan teknik direktör değişikliklerine de değinen Güray, “Buradan Erol Temel Başkan’ı tebrik ediyorum. Play-Off’tan önceki maçlarda Murat Hoca’ya ve onun ekibine şans verdi. Sağ olsun Murat Hoca bizler için bir tarih yazdı. Yönetimi ve kurmaylarıyla birlikte çok başarılı işler yaptılar.” ifadelerini kullandı.

“PLAY-OFF’TA TAM MOTİVASYONLA SAHADAYDIK”

Play-off sürecinde takımın tam anlamıyla kenetlendiğini belirten Güray, “Tesislerde sürekli arkadaşları ziyaret ediyorduk. Menemen maçında, ‘Eğer bu maçı geçersek şampiyon olacağız’ dedik. Geçen yıl 2. olmuştuk, bu yıl ise ligi 5. sırada tamamladık. Ancak bu defa daha hazırlıklıydık” diye kaydetti.

“ŞAMPİYONLUK SEZONU NEREDE BAŞLADIYSA ORADA BİTTİ”

Finalin oynandığı Kayseri’nin, sezon başında yapılan kampın da adresi olduğunu hatırlatan Güray, “Vanspor sezonu Kayseri’de yüksek irtifa kampında kalarak başlatmıştı, finali de yine burada oynadı. Hava yağışlı ve soğuktu. Aynı şartlarda başladık aynı noktada şampiyon olduk. Kazanacağımıza, şampiyon olacağımıza inanıyorduk.” sözlerine yer verdi.

“BATMAN PETROLSPOR EN ZOR RAKİPTİ”

Final maçının zorluğuna dikkat çeken Güray, “Batman Petrolspor bana göre Beyaz Grup’un en iyi takımıydı. Belki de 2. Lig’in en iyi takımlarından biriydi. 90 dakikalık mücadele ve uzatmalar çok yoğun geçti. Penaltılarda 10 atıştan 9’u gol oldu. Son penaltıyı Batman kaçırdı ve biz şampiyon olduk.” diyerek duygularını paylaştı.

“YENİ HEDEF: SÜPER LİG”

Güray, Van’da tesisleşme ve altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü de açıklayarak; “Sayın Valimizin girişimleriyle yeni tesislerin projeleri hazırlandı. Yeni bina, futbol sahaları ve çim saha yapılacak. Ancak en önemlisi stadyum meselesi. 1. Lig’e çıkan bu takım için artık stadyum projesi hayata geçirilmeli. Milletvekillerimizin, il başkanımızın ve Bakanlığın desteğiyle bu süreci hızlandırmalıyız. Şampiyon olduk, şimdi önümüzdeki yıllarda Vanspor’u Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz. Bu birlik ve inançla bunu da başaracağız inşallah.” diyerek sözlerini tamamladı.