Emre Gönlüşen, Türk spor spikeri ve sunucuydu. Aşağıda onunla ilgili daha detaylı bilgiler yer almaktadır:

Kimliği:

Adı: Emre Gönlüşen

Doğum Tarihi: 22 Ekim 1978

Doğum Yeri: Adana, Türkiye

Meslek: Spor spikeri ve sunucu

Hayat Öyküsü:

İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki yıl diksiyon eğitimi aldı.

Mesleğe 1999'da Adanaspor maçlarını yayımlayan yerel bir televizyon kanalında başladı.

2002'de İstanbul'a gelerek TV8'de İtalya Seria A maçlarını sunmaya başladı.

Kariyerine daha sonra D Spor, Telesport, NTV Spor ve beIN Sports kanallarında spiker ve sunucu olarak devam etti.

Hastalığı ve Vefatı:

Bir süredir kanser tedavisi gören Emre Gönlüşen, 2019'da kanser hastalığını yenmişti.

Ancak hastalık 2020'de nüksedince 41 yaşındayken 9 Ağustos 2020 tarihinde Adana'daki bir hastanede vefat etti.

Cenazesi memleketi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emre Gönlüşen, sporseverler tarafından NTV Spor ve beIN Sports kanallarındaki spikerlik ve sunuculuk performansıyla tanınıyordu. Genç yaşta kanser hastalığına yenilmesi, spor camiası ve hayranları tarafından büyük üzüntüyle karşılanmıştı.