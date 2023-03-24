Emekliler için yeni bir düzenlemenin müjdesi verildi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıklamıştı.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkaran teklifi içeren torba teklifini Meclis'e sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın konuşma satır başlıkları şu şekilde:

"En düşük emekli 7 bin 500 liraya çıkacak"

En düşük emekli aylığı alanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak.

Bundan hem Bağkur'lular hem de SGK'lılar yararlanacak. EYT kapsamındakiler de bundan yararlanacak. 11 milyona yakın emekli bundan faydalanacak.

6 milyonluk kısım 2 bin liralık artıştan faydalanacak.

"Önümüzdeki hafta bu konuyu bitirmeyi düşünüyoruz"

Önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye düşünüyorum.

Bugün vereceğimiz teklif toplam 16 maddeden oluşuyor.

Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti.

"Farklı düzenlemeler vardı"

2000 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte emekli maaşının hesaplanması hem Bağkur, hem SGK, hem de emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı.

Biz 2023 yılının başında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olması konusunda bir kanun teklifimiz genel kuruldan geçmişti.

2022 yılının haziran ayında yaptığımız düzenleme ile de en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira iken 3 bin 500 liraya çıkarmıştık. 2023 yılının başında da 5 bin 500 liraya çıkarmıştık.

Bu çerçevede Bağkur'dan, SGK'dan, SSK'dan en düşük emekli aylığı alanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın iki gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak.

Ensonhaber