Emeklilik Yolculuğu; Başlangıçtan Son Noktaya!

Özellikle, emeklilik statüsü, en son ödenen prim gün sayısına bağlı olarak SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da Banka Sandığı gibi sistemlerden hangisinden emekli olacağınızı belirliyor.

Prim Gün Sayısının Önemi

Emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken en kritik noktalardan biri, prim gün sayısının tamamlanması. 1999 yılı öncesinde sigortalı olanların, cinsiyetlerine göre farklı sürelerle emekli olmaları mümkün. Kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl sigortalılık süresini doldurması gerekmekte. Bu tarihten önceki dönemlerde yaş şartı aranmıyor; ancak, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında kadınların 7200, erkeklerin ise 9000 gün prim ödemesi gerekiyor. Emeklilik başvurusu için gereken belgeler ve süreç ise, her statü için değişiklik gösteriyor.

Müracaat Aşaması

Sonunda, tüm şartlar yerine getirildiğinde emeklilik müracaatı yapılması gerekiyor. SSK’dan emekli olacaklar için işten çıkış işlemleri, e-devlet üzerinden yapılabilmekte ve bu süreçte kıdem tazminatları ile yıllık izin hakları da düzenleniyor. Bağ-Kur emeklilik başvurularında ise, geçmiş borçların ödenmesi şartı aranmaktadır. Emekli Sandığı mensupları içinse, müracaat süreci biraz daha farklı işliyor. Tüm bu karmaşık detaylar, emeklilik hayalini gerçekleştirenlerin mutluluğunun yanı sıra, dikkatli bir planlama gerektirdiğini gösteriyor.