Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zam oranı 2024'ün ilk 6 ayı için eşitlendi.

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi.

Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor.

Yapılacak ödeme maaşlara göre belirleniyor.

15 bin liraya yükseldi

Promosyonda üst limit 12 bin liradan 15 bin liraya yükseldi.

Ancak uzmanlar, banka seçiminde emeklileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bankalar emekliye promosyonu için 3 yıl taahhüt istiyor.

3 yıl sonra emekli maaşını aldığı bankasını değiştirerek farklı bir bankaya geçmek isteyen emekliler de aynı promosyonu tekrar alma şansına sahip oluyor.

Bankaya gitmek yeterli

Başvuru için promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli.

Bazı bankalar emeklilerin kendilerinin dışında başka emeklileri de bankalarına kazandırmaları halinde ek ödemeler yapabiliyor.

Emekliler, maaş tercihini e-Devlet üzerinden de yapabiliyor.

Banka seçerken dikkat

Ancak uzmanlar emeklileri, promosyon yapacakları bankaları seçerken sadece alacakları transfer ücretini değil diğer şartları da dikkate almaları konusunda uyarıyor.

Bazı bankalar, promosyonla birlikte emekliye şartnameleri kabul etme şartı getiriyor.

Emekliler, bu durumda kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi konularda verilen taahhütlerle yeni masraflarla karşılaşabilirler.