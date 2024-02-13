Memurlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenerek en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Seçim öncesinde emekli maaşı zammının yanı sıra ikramiyeler de gündeme geldi.

Emekli vatandaşlara ödenen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 2 bin liraya çıkartılmıştı..

2024 yılının 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle zam yapılacağı konuşuluyor..

Bakan Işıkhan zam sinyalini verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın sinyali vermesinin ardından emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelip konuyu ele alınacak.

Emekli ikramiyesine zammın torba yasaya eklenmesi bekleniyor

Meclis ise bu hafta yoğun gündemle toplanıyor.

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen 8. Yargı Paketi ile birlikte çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasa da görüşülecek.

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre; Emekli ikramiyesinde artış sağlayacak düzenlemenin o torba yasaya eklenmesi bekleniyor.

Yüzde 50 ile yüzde 150 arasında zam

Emeklinin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyesinde beklenen artış yüzde 50 ile yüzde 150 arasında. Artış oranı hazinenin çalışması sonucu netlik kazanacak.

İkramiyede 3 farklı senaryo dillendiriliyor

İkramiyenin ne olacağı yorumlarına bakıldığında da yüzde 50, 100 ve 150 artış şeklinde üç farklı senaryo dikkati çekiyor.

Şu anda ikramiyenin net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi şöyle hesaplanıyor:

-Yüzde 50'lik bir zam alınırsa 3 bin,

-Yüzde 100'lük bir zamda 4 bin,

-Yüzde 150'lik bir zamda 5 bin lira olacak..

Mart ayı içerisinde netleşecek

Düzenlemenin mart ayı içerisinde yasalaştırılması bekleniyor.