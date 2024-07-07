Memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam alacaklar. Ancak kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan emeklilerin maaşları değişmeyecek. Milyonlarca emeklinin gündeminde şimdi refah payı verilip verilmeyeceği ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi bulunuyor. Emekli maaşları için konuşulan 3 formül ortaya çıktı.

Emekliye Refah Payı: Son yıllarda refah payı uygulaması hemen hemen her zam döneminde gündeme gelmiştir. Temmuz ayında da bu yönde beklentiler güçlenmiştir. Yüzde 24,73 olan enflasyon oranına ek olarak 10 puanlık bir artışın yapılması durumunda zam oranı yüzde 35'e kadar çıkabilir. Memur ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 30'u geçebilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" açıklamasında bulunmuştur. Emekli Maaşlarının Eşitlenmesi: Ocak ayında uygulanan yöntemle tüm kesimlerin zam oranlarının eşitlenmesi düşünülmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışları memur emeklileriyle eşitlenmişti. Temmuz ayında ise durum tersine dönmüş, memur emeklilerinin artışları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük çıkmıştır. Bu nedenle yeni bir eşitleme yapılması gündeme gelebilir ve refah payı uygulanarak tüm emeklilere adil bir zam sağlanabilir. En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi: En düşük emekli maaşı başta olmak üzere emekliler için 10 bin TL olan taban maaşın artırılması düşünülmektedir. Her zam döneminde uygulanan bu yöntemin temmuz ayında da devam etmesi beklenmektedir. Bu durumda kök maaşı ne olursa olsun tüm emekliler zam almış olacaktır. Ancak bu konuda yapılacak yasal düzenleme için TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması gerekecektir.

Emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranları ve gelecek dönemde uygulanacak düzenlemeler, emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek önemli konular arasında yer almaktadır. Bu süreçte alınacak kararlar, emeklilerin ekonomik durumlarını belirleyecek niteliktedir.