Türkiye'de milyonlarca emekli için endişe verici bir gelişme yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son düzenlemelerine göre, kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler, bekledikleri zammı alamayabilirler! Bu durum, özellikle işçi ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor.

Zam Oranları ve Kök Maaş Detayı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 24,73, memur emeklilerinin ise yüzde 19,31 olarak belirlendi. Ancak kök maaşları 10 bin liranın altında olan emeklilerin maaşları Hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanıyor. Bu nedenle, kök maaşa yapılan artış, tamamlanan maaşa yansımayacak ve milyonlarca emekli resmi enflasyondan bile düşük oranda zam almış olacak.

Kök Maaşı 10 Bin Liranın Altında Olanlar İçin Büyük Tehlike!

Türkiye genelinde yaklaşık 3,6 milyon emeklinin kök maaşı 10 bin liranın altında. Bu emekliler, Temmuz ayında yapılacak zamların kök maaşa uygulanması nedeniyle neredeyse hiç zam alamayacaklar. Örneğin, kök maaşı 8 bin lira olan bir emekli yüzde 24,73 zam aldığında maaşı sadece bin 978 lira artacak ve toplamda 9 bin 978 lira olacak. Ancak Hazine tarafından maaşları zaten 10 bin liraya tamamlandığı için, bu emeklinin maaşı değişmeyecek.

Meclis Düzenlemesi Bekleniyor

10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beklenti, en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması yönünde. Eğer bu gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira olarak belirlenebileceği öngörülüyor. Ancak bunun için Meclis'in yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.

Emekliler Tepkili

Emekliler, bu duruma tepki gösteriyor ve adil bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Özellikle kök maaşı düşük olan emekliler, enflasyon oranında bile zam alamayacakları için mağdur olacaklarını belirtiyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu durumun nasıl çözüleceği merak konusu. Yetkililerden gelecek açıklamalar ve Meclis düzenlemeleri, emeklilerin geleceğini belirleyecek. Emekliler, adil bir zam oranı ve maaş düzenlemesi bekliyor.