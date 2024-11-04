Emekli ve memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor.
Emeklilerin ve memurların maaşlarında etkili olan 6 aylık enflasyonun 4 ayı belli oldu.
EMEKLİLER 4 AYDA YÜZDE 12,06 ZAM HAK ETTİ
4 aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklisi açısından 12,06 oldu.
Bu verilere göre enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına olduğu gibi yansıyacak.
EN DÜŞÜK SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 7,5 LİRA
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak kullanılıyor 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte 1.507,5 lira zamla birlikte 14 bin 7,5 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.
MEMUR MAAŞI HESAPLANMASI
Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamalarında ise enflasyon farkı Toplu Sözleşme'den verilen rakam ile birlikte değerlendirilecek.
Memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor.
MEMURLAR 4 AYDA YÜZDE 7,99 ZAM HAK ETTİ
Temmuzdan bugüne kadar olan 4 aylık enflasyon yüzde 10’un üzerinde bir enflasyona çıkmış oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış oranı Toplu Sözleşme ile birlikte 7,99 oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 42 BİN 307,24 LİRA
En düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak kullanılıyor 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte 3 bin 130,24 lira zamla birlikte 42 bin 307,24 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 18 BİN 986,20 LİRA
En düşük memur maaşı 17 bin 587 lira olarak kullanılıyor 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte 1.405,20 lira zamla birlikte 18 bin 986,20 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.
MEMURLARIN ZAM ORANININ BELİRLENMESİNE SON İKİ VERİ KALA HAK ETTİĞİ MAAŞLAR
UNVANLAR / DERECE / 2024 Temmuz-Aralık
ŞUBE MÜDÜRÜ - 1/4 (Üniversite Mezunu): 59 bin 467 liradan 64 bin 218,41 iraya
MEMUR / (Universite Mezunu) - 9/1: 40 bin 817 liradan 44 bin 78,27 iraya
UZMAN ÖĞRETMEN - 1/4: 52 bin 568 liradan 56 bin 762,18 iraya
ÖĞRETMEN - 1/4: 47 bin 433 liradan 51 bin 222, 89 iraya
BAŞKOMİSER - 3/1: 58 bin 338 liradan 62 bin 999,20 iraya
POLİS MEMURU - 8/1: 52 bin 816 liradan 57 bin 35,99 iraya
UZMAN DOKTOR - 1/4: 97 bin 836 liradan 105 bin 653,09 liraya
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) - 5/1: 47 bin 909 liradan 51 bin 736,92 liraya
MÜHENDİS - 1/4: 60 bin 663 liradan 65 bin 509,97 liraya
TEKNİSYEN - 11/1 (Lise Mezunu): 42 bin 313 liradan 45 bin 693,80 liraya
PROFESÖR - 1/4: 86 bin 378 liradan 93 bin 270,60 liraya
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - 7/1: 57 bin 243 liradan 61 bin 822,11 liraya
VAİZ - 1/4: 49 bin 582 liradan 53 bin 543,60 liraya
AVUKAT - 1/4: 57 bin 28 liradan 61 bin 584,53 liraya