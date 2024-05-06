Emekliler için 2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49,25'lik zam sonrası, 4 aylık enflasyon verileri netleşmeye başladı. Bu veriler, emekli kök maaşları ve en düşük emekli maaşları üzerinde etkili olacak. İşte masada değerlendirilen iki önemli formül.

Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart ayları için açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından Nisan ayı verilerini de duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 3,18 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 69,80 seviyesine yükseldi.

Son İki Ay Belirleyici Olacak

Nisan enflasyonu sonrası emekli maaşları için belirleyici olan 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Geriye sadece Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamları kaldı.

4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Zam Oranı

TÜFE verileriyle hesaplanan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak belirlendi. Bu durum, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranlarını yansıtıyor.

6 Aylık Enflasyonda Yeni Rakam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyonun yüzde 25,39'a yükselmesi bekleniyor. Bu durumda emekli maaşlarına da yansıyan bir artış öngörülüyor.

Emekli Kök Maaşı Tablosu Değişiyor

4 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte Bağ-Kur en düşük kök maaşı 12.081 liraya yükseldi. SSK emeklilerinde de kök aylık rakamları değişim gösterdi.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, en düşük emekli maaşında artış beklentisi var. Rakamlarla yapılan hesaplamalar, en düşük emekli maaşında iki farklı formülün öne çıktığını gösteriyor. Ancak son dönemde yapılan açıklamalar, maaş artışlarının kontrollü bir şekilde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu durum, emekliler için önemli bir beklenti oluşturuyor.