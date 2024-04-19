Elite World Van Hotel, seyahat acenteleri tarafından düzenlenen info çerçevesinde Van’a gelen İranlı acente temsilcilerini ağırladı. İranlı acente temsilcileri ile yemekte bir araya gelen Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy ve Satış Direktörü Salih Çiftçi, otel hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Turizmin çok geniş yelpazeye sahip bir sektör olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Bu manada turizmde yapılan her çalışma şehrin bütününe yansıyor.

Bizlerde bu bilinçle özelde ilimizin, genelde ise ülkemizin ekonomisine katkı sunmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Bu manada düzenlenen bu infoyu çok önemli ve anlamlı buluyoruz. İnşallah bu ve buna benzer infolarla ilimizi turizm alanında hak ettiği yere getireceğiz. Ben bu duygularla bu infonun ilimiz ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyor, infoda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Seyahat acenteleri sahipleri ise ise amaçlarının geçtiğimiz günlerde seçim nedeniyle yaşanan gerginlik sonrası İranlı turistlerin duyduğu kaygıyı ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, “Van, seçim sürecinde iki gün istenmeyen olaylarla karşı karşıya kaldı.

Çok şükür sona erdi ve şehrimiz yine eski huzur ve güven ortamına kavuştu. Bizlerde bu manada kaygılanan İranlı misafirlerimize bu güven ve huzur ortamını tekrar yaşatmak için bu infoyu düzenledik. İlimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, infoda bize destek sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İranlı acente yetkilileri de, böyle güzel bir organizasyonla Van’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.