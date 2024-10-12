Mesleğini Kaybetti, Takipçi Sayısı Patladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, kadın hakem Elif Karaarslan’ın cinsel ilişki videosunun sızmasının ardından, hakemliğiyle ilgili ömür boyu men cezası vererek kariyerine son verdi. Bu olay, spor camiasında büyük bir yankı uyandırırken, Karaarslan’ın hayatı bir anda değişti hakemlik geçmişine dair iddiaları yalanlasa da, skandalın etkisiyle adeta bir fenomen haline geldi. Olayın ardından birçok insan, skandalın getirdiği ilgiyle Karaarslan’ı sosyal medyada takip etmeye başladı.

İlişki Skandalı ve Sonrası!

Skandalın başlangıcı, 61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki Elif Karaarslan’ın yaşadığı ilişkinin videosunun sosyal medyada yayılmasıyla patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan olayın ardından her iki ismi de ömür boyu men cezası ile cezalayarak, spordaki kariyerlerini sonlandırdı; bu olay, spor dünyasında skandalların ne denli hızlı bir şekilde gündeme gelebileceğinin bir örneği olarak kaydedildi.