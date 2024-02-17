Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022 yılına kıyasla geçen yıl yüzde 13,9'luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı.

Geçen yıl Macaristan hariç tüm AB pazarları genişlerken birçok ülkede çift haneli büyüme rakamları kaydedildi.

AA muhabirinin ACEA'dan derlediği bilgilere göre, AB'de benzinli otomobiller 2023 yılında yüzde 35,3'lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022'deki yüzde 36,4'lük pazar payına kıyasla hafif bir düşüş yaşadı.

2023 yılında dizel otomobil satışları ise 1,4 milyon adede ulaştı ve pazar payı 2022'deki yüzde 16,4'ten yüzde 13,6'ya geriledi.

AB'de hibrit otomobil satışları ise 2022'ye kıyasla yüzde 29,5 artışla 2,7 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu.

Elektrikli otomobiller üçüncü en popüler seçenek oldu

Tam elektrikli otomobil satışlarına bakıldığında ise elektrikli otomobiller, 2023'te üçüncü en popüler seçenek haline geldi. Elektrikli otomobil satışları 2022'ye kıyasla yüzde 37 artarak, 1,5 milyon satışa ulaştı. Tam elektrikli otomobillerin payı da yüzde 14,6 ile yüzde 13,6 seviyesinde sabit kalan dizeli geride bıraktı.

Benzinli otomobiller yüzde 35,3 ile liderliğini korurken, hibrit otomobiller yüzde 25,8 pazar payı ile ikinci sırayı aldı.

AB'de 2024 yılında otomobil satışlarının yüzde 2,5 artışla, 10,7 milyon adede ulaşacağı ön görülüyor. Toplam satışların yaklaşık yüzde 20'sinin, yani iki milyondan fazlasının, elektrikli olması bekleniyor.

En çok satılan markalar

AB ülkelerinde 2023 yılındaki otomobil satışlarında Volkswagen Grubu 3 milyon 324 bin 705 adetle ilk sırayı aldı. Şirketin piyasadaki toplam payı yüzde 25,9'u buldu. Onu en yakın 2 milyon 128 bin 625 adetle Stellantis Grubu izledi. Bu grubun pazar payı yüzde 18,2 seviyesinde kaydedildi. Renault Grubu ise 1 milyon 242 bin 293 adet otomobil satışıyla yüzde 9,7 paya ulaştı.

Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB'de satış lideri marka 1 milyon 357 bin 139 adetle Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu. Toyota, 828 bin 484 satışla ikinci, 733 bin 176 satışla Audi üçüncü oldu. Ardından 728 bin 991 satışla BMW ve 682 bin 498 adetle de Mercedes sıralandı.

Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 366 bin 326 seviyesinde kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobil satışlarında Tesla, Volkswagen ve Renault markaları en önemli markalar olarak öne çıkıyor.

AB'den küresel rekabet konusunda adımlarını güçlendirmesi bekleniyor

AB'de elektrikli otomobillerin geleceği konusuna tartışmalar yaşanıyor. ACEA tarafından paylaşılan rapor, Çin ve ABD'den farklı olarak AB'nin elektrikli araç üretimini destekleyecek sağlam bir endüstriyel stratejiye sahip olmadığına işaret ediyor.

ACEA'nın raporuna göre, Çin'in elektrikli araç tedarik zincirindeki hakimiyeti ve ABD hükümetinin yerli otomobil üreticilerine yönelik teşvikleri, AB'nin Avrupa elektrikli araç üretimini destekleme çabalarını gölgede bırakıyor.

Raporda, Çin'in elektrikli araç yaşam döngüsünün tamamı boyunca madencilik, rafinaj, üretim, şarj ağları, ucuz enerji, satın alma teşvikleri ve geri dönüşümü kapsayan stratejik ve bütünsel politikasının, rekabet gücünü önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor. AB ise değer zincirinin belirli adımlarını düzenleyen sanayi politikasına yönelik parça parça düzenleyici bir yaklaşım benimsiyor.

Rapor aynı zamanda ABD'de elektrikli otomobil değer zinciri için bir üretim merkezi kurma yönündeki artan ivmeye de işaret ediyor.