Elektrikli arabalar, çevre dostu teknoloji ve sürdürülebilir ulaşımın öncüsü konumunda. Bu nedenle elektrikli arabalar giderek popülerlik kazanıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte merak edilen konulardan biri de elektrikli araba fiyatları oluyor.

Elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşması, elektrikli araç fiyatlarının da giderek daha erişilebilir seviyeye gelmesini sağlıyor. Bu yazımızda lektrikli araba fiyatlarının neye göre belirlendiğini ve piyasadaki çeşitli modellerin fiyat aralıklarını ele alacağız.

Sıfır elektrikli araç fiyatları 2024 yılında ne durumda, tüm detaylar yazımızın devamında.

2024 Yılında Elektrikli Araç Fiyatları Ne Kadar Oldu?

2024 yılında elektrikli araç fiyatları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak değişim gösterdi. Piyasada çeşitli marka ve modellerde elektrikli arabalar mevcut.

Elektrikli araba fiyatları aracın menzili, performansı, hangi teknolojilere sahip olduğuna göre de farklılık gösteriyor. Ancak genellikle elektrikli araç fiyatlarının rekabetçi seviyelere geldi ve bu sayede daha fazla tüketiciye ulaşılabiliyor.

Eğer siz de arabanızı değiştirmek veya yeni bir araba almak istiyorsanız, elektrikli araçlar güzel bir tercih olabilir. Peki 2024 yılında elektrikli araç fiyatları ne kadar oldu, marka ve modellere göre listeliyoruz.

Tesla Elektrikli Araç Fiyatları

Tesla, elektrikli araç endüstrisinde öncü bir marka olarak biliniyor. Şirketin sunduğu çeşitli modeller arasında Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y bulunuyor. Ancak Türkiye’de şuan satışta olan model yalnızca Model Y.

Tesla’nın elektrikli araba fiyatları model ve seçeneklere göre değişiyor. Modellerine göre Tesla Elektrikli Araç Fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Tesla Model Y Elektrikli 2.643.974 TL Tesla Model Y Long Range Elektrikli 3.104.486 TL Tesla Model Y Performance Elektrikli 3.230.822 TL

Tesla Elektrikli araç fiyatları teknolojik yenilikler, menzil artışı ve performans artışı ve piyasa etkisi gibi faktörlere bağlı olarak değişim gösterebilir.

Mustang Mach-E Elektrikli Araba Fiyatları

Mustang Mach-E, Ford’un elektrikli araç pazarındaki iddialı arabalarından biri. Bu model, geleneksel Mustang performansıyla elektrikli araç teknolojisini birleştiriyor. Mustang Mach-E elektrikli araba fiyatları özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

Bazı modeller daha daha uygun fiyatlarla sunulurken, daha üst düzey teknolojiye sahip olanları yüksek fiyattan alıcı buluyor. Mustang Mach-E fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat SUV 198KW Otomatik, Elektrik Standart Range RWD 4.223.100 TL SUV 198KW Otomatik, Elektrik Standart Range AWD 4.729.900 TL SUV 216KW Otomatik,Elektrik Extended Range RWD 5.022.000 TL SUV 216KW Otomatik,Elektrik Extended Range AWD 5.623.500 TL SUV 358KW Otomatik, Elektrik GT 6.072.600 TL

Mustang Mach-E fiyatları müşterilere yüksek standartlarda model seçenekleri sunuyor. Elektrikli araç fiyatları, teknolojik yenilikler, performans artışı ve piyasa etkisi gibi faktörlere bağlı olarak değişim gösteriyor.

TOGG Elektrikli Araç Fiyatları

Türkiye’nin yerli otomobili olarak tanıtılan TOGG, elektrikli araç pazarında heyecan verici bir oyuncudur. TOGG’un ilk modeli olan C-SUV, şık tasarımı ve ileri teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

TOGG’un fiyatlandırma politikası, Türkiye’de elektrikli araçlara erişimi artırmayı teşvik ediyor. Yerli üretim araç satın almak isteyenler elektrikli araç fiyatları incelerken TOGG’u atlamıyor.

TOGG Elektrikli araba fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

Megane E-Tech %100 Elektrikli Araç Fiyatları

Megane E-Tech, Renault markasının elektrikli araç segmentindeki modellerinden biridir. Bu %100 elektrikli araç, modern tasarımı, yüksek teknolojisi ve çevre dostu olmasıyla dikkat çekiyor.

Megane E-Tech fiyatları, sunduğu farklı trim seviyeleri, özellikleri ve opsiyonlara göre değişebiliyor. Elektrikli araçların piyasasına göre Megane E-Tech uygun fiyatlı seçenek olarak değerlendirilebilir. Buna göre Megan E- Mach fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 1.745.000 TL Megane E-Tech %100 Elekktrikli Iconic 1.885.000 TL

Yeni Peugeot E-2008 Elektrikli Araç Fiyatları

Peugeot’nun tamamen elektrikli SUV araç, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çekiyor. Yeni Peugeot E-2008, markanın elektrikli araç pazarında sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle iddialı bir model.

Peugeot SUV E-2008 fiyatları, trim seviyesi ve teknolojik özelliklerine göre değişebiliyor. Yeni Peugeot E-2008 fiyatları, sürdürülebilir bir alternatif arayan sürücülere uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.

Buna göre, Yeni Peugeot E-2008 fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Yeni E-2008 ALLURE 100kW 1.591.000 TL Yeni E-2008 GT 115kW 1.757.500 TL

Yüksek teknoloji, çevre dostu ve uygun fiyatlı olan bu elektrikli araç birçok açıdan tercih edilebilir bir seçenek.

Bununla birlikte Yeni Peugeot E-308 modeli de markanın elektrikli araçları kataloğunda bulunuyor. Yeni Peugeot E-308 fiyatı ise şöyle:

Model Fiyat Yeni E-308 GT 115kW 1.700.000 TL

Yeni Opel Astra Elektrikli Araç Fiyatı

Yeni nesil sürüş deneyimi sunan Yeni Opel Astra Elektrik, Opel markasının öne çıkan araçlarından. Markanın şimdiye kadar ürettiği en çevre dostu Astra modeli olan araba, gelişmiş teknolojiye sahip.

Yeni Opel Astra, cesur tasarımıyla dikkat çekerken emisyonsuz sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Opel Astra Elektrik fiyatları 2024 yılında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Model Fiyat Yeni Opel Astra Elektrik 1.664.900 TL

Yukarıda verilen fiyat, markanın başlangıç fiyatıdır. Elektrikli araç fiyatları teknolojik yenilikler, performans artışı ve piyasa etkisi gibi faktörlere bağlı olarak değişim gösterebilir.

Yeni Opel Corsa Elektrikli Araç Fiyatı

Yeni Opel Corsa, markanın elektrikli araç pazarındaki gelişmiş modellerden biri. Bu tamamen elektrikli hatchback, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkıyor. Yeni Opel Corsa Elektrikli araç fiyatları, çeşitli trim seviyeleri, özellikler ve opsiyonlara göre değişebiliyor.

Aracın menzili, şarj altyapısı ve teknolojik özellikleri fiyatı etkileyen faktörler arasında. Buna göre Yeni Opel Corsa Elektrikli araba fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Yeni Opel Corsa Elektrikli GS 1.599.900 TL Yeni Opel Corsa Elektrikli GS Metalik Renk 1.605.844 TL

Citroen e-C4 Elektrikli Araba Fiyatları

Citroen C4, modern ve zarif tasarımıyla elektrikli araç piyasasında öne çıkıyor. Citroen E-C4 %100 Elektrikli araç, teknolojik ve konforlu bir SUV modeli olarak sunuluyor. Geniş iç hacmi nedeniyle kalabalık aileler tarafından tercih ediliyor.

Çevre dostu ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan Citroen C4 elektrikli araç fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Citroen e-C4 Elektrikli Shine Bold 1.501.000 TL Citroen e-C4 Elektrikli Shine Bold Metalik Boya 1.508.333 TL

Renault Zoe E-Tech Elektrikli Araç Fiyatı

Renault markasının elektrikli araçlarından Zoe E-Tech, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve hız kazanmak isteyenlerin tercihi. Zeo- E-Tech elektrikli araba, çevre dostu bir seçenek arayanlar için ideal bir araç olarak piyasaya sürülüyor.

Model Fiyat Zoe E-Tech Intense R153 1.352.000 TL

Yüksek teknoloji, çevre dostu ve uygun fiyatlı olan bu elektrikli araç birçok açıdan tercih edilebilir bir seçenek.

Audi e-Tron Elektrikli Araba Fiyatları

Audi e-tron, Audi'nin ilk elektrikli modeli olarak piyasaya sunulmuştur. Güçlü performansı, geniş ve kullanışlı iç tasarımı ve kullandığı teknoloji zenginliğiyle Audi e-Tron elektrikli araç arayanların dikkatini çekiyor.

Elektrikli araçlar, teknolojisine ve performansına göre değişiklik gösteriyor. Audi eTron model fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat Audi RS e-tron GT Quattro 11.704.358 TL Audi e-tron GT Quattro 8.969.490 TL

Skywell ET5 Elektrikli Araç Fiyatları

Elektrikli araçlar piyasasında Skywell ET5, yenilikçi teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Skywell ET5, zarif tasarımı, güçlü performansı ve uzun menziliyle kullanışlı bir elektrikli SUV araç. Bu elektrikli araç, tek şarj ile 520 km'ye kadar yol keyfi sunuyor.

8 yıl batarya garantisi sunan Skywell ET5 elektrikli araba fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Fiyat ET-5 LR Legend 1.880.000 TL ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araç modelleri ve fiyatları ile ilgili diğer merak edilen sorular aşağıdaki gibidir:

En ucuz elektrikli araba ne kadar?

Mart 2024’te en ucuz elektrikli araba 885.00 TL liste fiyatıyla Dacia Spring.

Şarj istasyonlarında 1 kW kaç TL?

Şarj istasyonlarında ortalama 1kW ücreti 7 TL'dir. Ancak bu ücretler pek çok kıstas sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Elektrikli araç kaç saatte şarj olur?

Elektrikli aracı şarj etmek için gereken süre, pil boyutuna ve aracın şarj hızına bağlı olarak değişiyor. Dolum ortalama 8 saat sürüyor. Aracını evde şarj etmek isteyen sürücüler şebeke akımının istasyonlara göre daha düşük olduğunu unutmamalı. Evden şarj etme süresi 10-12 saat aralığını bulmakta.