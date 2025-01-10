CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarafsız Bölge'nin konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Enerji fiyatlarındaki artışlarla ilgili vatandaşlar için destek paketleri sunduklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, yeni yılın ilk 3 ayında elektrik ve doğalgazda üsret artırımına gidilmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"İLK 3 AY ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM OLMAYABİLİR"

Elektrik anlamında desteklediğimiz 4.1 milyon hane var. Enflasyonu düşünerek yıl içerisinde bir kereye mahsus bir düzenleme gelir. Muhtemelen ilk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz ancak bunun makro değerlendirmeleri de var. Bütün bunları enflasyon ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi etkileri düşünerek değerlendireceğiz."