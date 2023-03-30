Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji sektörü, küresel çapta büyük fiyat artışlarına sahne oldu.

Türkiye'de de bu kalemlerde savaştan bu yana büyük artış oldu.

Bu artışlar devlet tarafından meskende belli oranlarda sübvanse edilirken yeni indirimlerle vatandaş rahat ettirilmeye çalışılıyor.

Elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş yaşanmaya devam ediyor.

EPDK indirime gitti

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yeni bir indirime gitti.

Yüzde 14,75 indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirim yaptı.

Buna göre; EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü.

AUF 6 ay uzatıldı

Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti

AK Parti grup toplantısında dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Ensonhaber