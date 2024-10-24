Doğru Enerji Kullanımının Önemi

Elektrik fiyatlarının yükselmesi, enerji tüketiminde dikkatli olmanın kaçınılmaz hale gelmesine neden oldu; bu nedenle, birkaç basit değişiklik ile daha az elektrik harcamak mümkün. Limak Elektrik Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, enerjinin verimli kullanılmasının hem ithal kaynak bağımlılığını azaltacağını hem de aile bütçesini koruyacağını belirtiyor.

İthal Enerji Oranı ve Tasarruf Stratejileri

Türkiye'nin elektrik üretiminde ithal kaynakların payı, yapılan yatırımlarla 2019 itibarıyla yüzde 40'ların altına düşmüşken, yine de her yıl yaklaşık 4 milyar dolarlık kaynağın yurtdışına gittiğini hatırlatan Aytaç, enerji tasarrufunun önemine vurgu yapıyor. Küçük değişikliklerle yaşam konforunu azaltmadan büyük sonuçlar elde edebileceğimizi ifade eden Aytaç, tasarruf bilincini yaymanın, hem doğal kaynakları koruyacak hem de ekonomik katkı sağlayacağına dikkat çekiyor.

Küçük Değişikliklerle Büyük Tasarruflar

Kış aylarında evde kalma sürelerinin artmasıyla birlikte ısınma ve aydınlatma kaynaklı enerji tüketiminin de arttığına dikkat çeken Aytaç, kombilerin ve elektrikli ısıtıcıların doğru sıcaklıklarda tutulmasının tasarruf sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, 3 zamanlı tarife sisteminin avantajlarından yararlanarak, özellikle gece saatlerinde enerji tüketimini artırmanın yüzde 50’ye varan tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu vurguluyor.