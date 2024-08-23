Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri’de yaşayan 800 bin elektrik abonesi dikkat! VEDAŞ, serbest tüketici hakkı kazanan abonelerine ülke genelinde elektrik tedariki sağlayan Türkerler VEPSAŞ aracılığıyla, önemli bir duyuru yaptı. "Kalite tazminatı ve güvence bedeli iadesi" hakkınızı sorgulamayı unutmayın!

Elektrik Faturanızı Kontrol Edin, İade Hakkınızı Kaçırmayın!

VEDAŞ’tan yapılan açıklamada, tüketicilerin kalite tazminatı ve güvence bedeli sorgulama işlemlerini dijital kanallar üzerinden kolayca yapabileceği belirtildi. Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Mustafa Gel, bu hizmetin uzun süredir aktif olduğunu ve abonelere zaman zaman hatırlatmalar yapmanın faydalı olacağını ifade etti. Tüketiciler, TCKN, VKN veya tesisat numaralarını kullanarak www.vepsas.com.tr adresinden veya müşteri hizmetleri merkezlerinden bu sorgulamaları gerçekleştirebilirler.

Tüketici Memnuniyeti Odaklı Hizmet

Mustafa Gel, hizmet kalitesini sürekli artırdıklarını ve tüketicilerin memnuniyetini merkeze alarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Elektrik aboneleri için bu büyük fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirten Gel, herkesi bu sorgulamaları yaparak haklarını kullanmaya davet etti.

Bu önemli duyuruyu gözden kaçırmayın, belki de siz de geri ödeme alacaklar arasındasınız!